Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерных квотах

Парламент Грузии отклонил в первом чтении инициативу о задействовании обязательного гендерного квотирования в Избирательном кодексе, сообщает Новости-Грузия.

Для принятия в первом чтении законопроекту была необходима поддержка 75 депутатов парламента. Инициативу поддержали 66 членов парламента Грузии, 14 высказались против.

Комментируя итоги сегодняшнего голосования, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что на следующей неделе законодательный орган «обязательно вернется к вопросу о гендерных квотах».

«На следующей неделе парламент обязательно вернется к вопросу о гендерном квотировании. Было определенное неприятие в связи с деталями, по которым не удалось достигнуть соглашение. Соответственно, парламентское большинство инициирует законопроект об органическом квотировании. Принцип будет таким же — 25-процентное минимальное представительство в следующем парламенте, в парламенте созыва 2024 года будет обеспечено представительство 1/3», — сказал Кобахидзе.

Рассматриваемый законопроект предусматривал создание баланса между мужчинами и женщинами во время участия в выборах. Согласно поправкам, списки партий, представляемые для участия в парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления – сакребуло, должны быть составлены с учетом гендерного паритета — половина списка должна состоять из женщин.

Автором законопроекта является Рабочая группа участия женщин в политике, которая считает, что в Грузии, где 53% избирателей женщины, необходимо создать специальный механизм, который поможет увеличить представительство женщин в политике.

Следует отметить, что парламент Грузии пытается утвердить квоты для женщин уже в третий раз. Ранее с такой инициативой выступали представители партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и представители неправительственных организаций. Однако тогда, парламент решил не рассматривать этот вопрос.

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