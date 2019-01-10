Служба спасения Грузии перешла на чрезвычайный режим работы

10 января 2019 04:36 (UTC+04:00)

Центр оперативного управления неотложной помощи "112" перешел на чрезвычайный режим работы, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями заболевания вирусом гриппа H1N1. На данный момент в Грузии количество заболевших на сто тысяч человек составляет 256. От осложнений H1N1 в Грузии умерли десять человек.

"112" получает сообщения в масштабах всей страны в течение 24-х часов и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи Тбилиси и регионов, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе, отмечено в сообщении.

В связи с чрезвычайным положением, увеличено количество операторов и диспетчеров. В смене вместо 40 человек работают 70 сотрудников.

Центр также сотрудничает с Минздравом Грузии и сообщает семейным врачам о вирусных инфекциях.

Исходя из сложившейся ситуации, "112" призывает граждан вызывать "скорую помощь" только в неотложных ситуациях, а в других случаях обращаться в амбулаторные центры и к семейным врачам.

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