В Грузии сегодня день траура

На зданиях государственных ведомств Грузии приспущены государственные флаги - страна почитает жертв мощного взрыва в многоэтажном доме на окраине Тбилиси, в районе Диди Дигоми, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Взрыв прогремел на шестом этаже девятиэтажного дома на пересечении улиц Автандила и Вепхисткаосани в среду вечером. В результате погибли четверо человек, в том числе четырехлетний мальчик. В больницы попали восемь человек, среди которых шестеро детей.

Тот злополучный дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Об этом корреспонденту Sputnik Грузия рассказал житель соседнего корпуса.

Больше всего во время взрыва пострадали дети. Накануне их отвезли в детскую клиническую больницу им. Иашвили. К этому времени один ребенок остается в реанимации, а остальные выписаны.

Что касается двоих взрослых, их уже выписали из Национального медицинского центра им. академика О. Гудушаури. Они получили легкие повреждения.

Мэрия расселила по гостиницам 27 человек, которые на данном этапе не могут вернуться в свои дома. Вскоре после взрыва эвакуировали жителей как того дома, где произошел взрыв, так и части соседнего дома, где взрывной волной выбило стекла.

"К этому времени все пострадавшие, которые обратились к нам, распределены по гостиницам и обеспечены пищей или иными нуждами. Таких всего 27 человек. Пострадавшие находятся под 24-часовом наблюдением. В гостиницах дежурят сотрудники районных администраций", - сказал заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили Первому каналу.

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