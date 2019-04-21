В Грузии произошли столкновения между спецназом и протестующими

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье с местными жителями, протестующими против строительства ГЭС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом", - заявил журналистам Гахария, прибывший в Панкисское ущелье.

Министр рассказал, что противостояние началось после того, как местные жители начали закидывать камнями правоохранителей. По его словам, дополнительные силы МВД были мобилизованы тогда, когда ситуация уже была напряженной.

Ранее в воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори 3". На месте МВД страны мобилизовало большое количество полиции и спецназа. Протестующие пытались помешать передвижению спецтехники, что вызвало потасовку с полицейскими, пострадали трое правоохранителей.

Позже Минэкономики заявило о решении приостановить строительство ГЭС, ситуация была урегулирована и жители были готовы к переговорам. Однако противостояние возобновилось после того, как жители заметили, как в район прибыли дополнительные силы МВД. Спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших также есть местные жители и журналисты.

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