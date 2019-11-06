В Грузии началась конференция по обороне и безопасности Грузии

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла в Батуми13-ю конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

По словам Зурабишвили, в этом году Батуми принял много мероприятий, что подтверждает, насколько важна безопасность Черноморского региона для партнеров.

“Очень радостным является тот факт, что сегодня в Батуми проводится такая важная конференция, которая действительно обозначит на карте не только Грузию, но и Батуми и Черное море. В 2019 году в Батуми состоялась очень важная конференция, посвященная десятой годовщине партнерства с ЕС, весь состав Североатлантического совета прибыл в Батуми, здесь состоялась очень важная для всей Грузии большая конференция, Батуми посетили корабли, если я не ошибаюсь, 16 стран и мы ждем еще несколько таких визитов до конца года”, отметила Зурабашвили.

По ее словам, Черное море и Грузия являются одним из самых важных мест для безопасности региона в целом.

“Черное море является потенциальным вызовом для экономики и безопасности Грузии. Его потенциал заключается в роли центра между Европой и Азией, где инфраструктурные, транспортные и коммуникационные проекты все чаще связывают Грузию с партнерами по ЕС. Это означает, что экономическое сотрудничество вокруг Черного моря должно сопровождаться вопросами безопасности и сотрудничества в сфере обороны”, - отметила Зурабашвили.

По ее словам, очень важно, что сегодня здесь встретились представители 35 стран, чтобы еще раз обсудить, что означает на сегодняшний день оборона, безопасность Грузии.

Конференция состоит из четырех интерактивных сессий. На первой панели обсуждаются вопросы безопасности Черного моря. Во время второй сессии участники обсудят прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, перспективы вступления. Третья панель будет посвящена дискуссии о гибридных угрозах, а главной темой четвертой сессии будет стратегическая готовность Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.