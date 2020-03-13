В Грузии станет больше высококвалифицированных IT-специалистов

Сегодня IT-сфера стремительно развивается во всем мире, в том числе и в Грузии. Здесь запущена программа переподготовки IT-инженеров в соответствии с международными стандартами. Проект рассчитан на несколько лет, на него выделено 3 млн. долларов. Реализацией идеи занимается Агентство инновации и технологии Грузии. Под руководством данной организации повышенную квалификацию получит в общей сложности три тысячи специалистов. Последние уже является не новичками, а профессионалами своего дела, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Развитие отрасли рождает спрос на сопутствующие услуги, в частности, на прокси-сервера, которые позволяют IT-специалистам максимально беспрепятственно пользоваться всеми интернет-инструментами. Подобные продукты помогают получать большое количество преимуществ, в том числе и в плане обеспечения собственной безопасности. Здесь гарантированы ускоренный доступ к ряду онлайн-ресурсов, анонимность в сети, разгрузка каналов связи, столь актуальная для корпоративных клиентов. Кроме того, можно обойти IP-адрес в случае наличия с ним каких-либо проблем и создать надежную защиту от сетевых атак. Все эти возможности реализуются за счет применения сложной схемы, при которой запрос от компьютера идет не сразу к интересующему сайту, а через сервер-посредник. Последний принимает сигнал, обрабатывает его, отправляет по нужному адресу. Аналогично работа проходит и в обратном направлении.

Сегодня на рынке не так много компаний, предоставляющих подобные посреднические услуги. Среди тех, что готовы оказывать такую поддержку, отдельного внимания заслуживают те, что располагают собственными дата-центрами. В этом случае такие продукты, как прокси сервера от Fineproxy, отличаются повышенной надежностью, отличным откликом на поступающие запросы. Также хорошо, если организация специализируется именно на прокси: в данном случае предложения являются не побочными, а базовыми в направлении хостинга, а потому радуют повышенным качеством.

Специализированные компании данного сегмента ориентированы на сотрудничество с достаточно широкой потребительской аудиторией. Это проявляется в разработке сразу нескольких пакетных предложений, буквально под любые запросы бизнеса или отдельного IT-специалиста. Можно не только подбирать подходящие услуги по заявленным параметрам, но и использовать тестовые решения, позволяющие в течение короткого времени оценить оптимальность конкретного варианта.