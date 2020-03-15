Правительством Грузии приняты новые решения в рамках мероприятий по превенции распространения коронавируса

Новые решения в рамках мероприятий по превенции распространения коронавируса в Грузии были приняты на очередном заседании межведомственного координационного совета, которое сегодня состоялось под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария, передает Trend со ссылкой на Грузия онлайн

По информации пресс-службы премьер-министра, на заседании Совета глава правительства Грузии заслушал информацию о состоянии здоровья инфицированных коронавирусом пациентов в Грузии и в целом об эпидемиологической ситуации в мире. На заседании было отмечено, что на сегодняшний день в Грузии коронавирусом нового типа инфицированы 30 человек. Состояние здоровья большинства из них удовлетворительное. Им проводится соответствующее лечение.

«Координационный совет информирован о том, что на данном этапе в карантине остается 418 человек, а в стационаре под наблюдением – 54 лиц.

Совет заслушал информацию о создавшейся на продуктовом рынке определенной панике, у которой нет оснований», - говорится в информации.

Как отметил премьер-министр на заседании совета, сейчас важно, чтобы гражданам подавалась верная информация о том, что в стране не существует угрозы возникновения продуктового дефицита и бесперебойно осуществляются грузовые перевозки, что исключает возникновение продуктового дефицита.

По совместному решению правительств Грузии и Турции временно ограничивается перемещение через таможенно-пропускной пункт Сарпи. Это ограничение не коснется грузовых перевозок. Следует отметить, что воздушное сообщение с Турцией продолжится в обычном режиме. Также в обычном режиме будут работать таможенно-пропускные пункты Вале и Карцахи.