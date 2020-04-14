Посольство Азербайджана оказало помощь малообеспеченным семьям в ряде регионов Грузии

БАКУ /Trend/ - Продолжается кампания по оказанию продовольственной помощи, инициированная посольством Азербайджана в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, 14 апреля были доставлены ящики с продовольственными товарами семьям с низким доходом, проживающим в Тбилиси.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Отметим, что 9 апреля посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз. Согласно данным, 600 партий с гуманитарной помощью раздали наиболее нуждающимся в ней жителям Марнеули.

10 апреля посольство Азербайджана в Грузии передало продуктовые пакеты нуждающимся семьям Болнисского муниципалитета. Продуктовые пакеты были переданы более 2 100 социально незащищенным семьям, лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам и нуждающимся гражданам.

"Посольство Азербайджана предоставило нам продуктовые пакеты для уязвимых групп разных категорий. Я хотел бы поблагодарить азербайджанскую сторону за данную инициативу. Их поддержка особенно важна для нас в этот период», - заявил мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадашвили.

11 апреля посольство Азербайджана в Грузии доставило гуманитарную помощь в Рустави и Гардабани.

Всего продовольственную помощь получили 200 социально незащищенных семей, проживающих в этих муниципалитетах. Губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили и мэр Гардабани Рамаз Будагашвили приняли участие в передаче гуманитарной помощи.

«Хочу еще раз поблагодарить азербайджанский народ. Это лучший пример дружественных отношений и взаимопомощи. Эта гуманитарная акция сопровождается информационными листовками на двух языках. Надпись гласит - Все еще актуально оставаться дома», - сказал губернатор.

По словам Дурсуна Гасанова, акция проводится во имя дружбы между Грузией и Азербайджаном.

«У нас одна цель - бороться с коронавирусом изо всех сил, и я знаю, что скоро мы преодолеем эту проблему. Правительство Грузии приложит для этого все усилия», - сказал посол.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)