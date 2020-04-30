Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки выросло

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539 человек, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За сутки число зараженных выросло на 22 человека.

Из общего числа инфицированных выздоровели 178 человек, шесть пациентов скончались.

На карантине остаются 5 256 человек, еще 548 находятся на стационарном лечении.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)