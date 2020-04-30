Блок НАТО заинтересован в сотрудничестве с Грузией в контексте Черного моря

БАКУ/Trend/ - Североатлантический альянс планирует углубить сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Во-первых, как вы знаете, Грузия находится в группе стран, не являющихся членами НАТО, с которыми нас связывает тесное двустороннее сотрудничество. Это сотрудничество с Грузией действительно лучшее и образцовое, и мы хотим его углубить», - заявил Джеймс Аппатурай.

«Исходя из этого мы собираемся предпринять следующие шаги. Прежде всего, мы будем вовлекать Грузию в виды активности, которые мы называем «гибридной обороной», — заявил Аппатурай.

По словам Аппатурая, НАТО также хочет включить Грузию в программу безопасности воздушного пространства, которая позволит Грузии лучше видеть, что происходит в ее небе.

Еще два компонента связаны, как он заявил, с военными учениями. Он выразил надежду, что больше украинских военнослужащих будут принимать участие в учениях в действующем в Грузии совместном с НАТО тренировочном и оценочном центре (JTEC).

Кроме этого, Аппатурай заявил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность более глубокого вовлечения Грузии в военные учения НАТО, в том числе в регионе.

Отношения между НАТО и Грузией начались в 1992 году, когда Грузия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (NACC). В 1994 году Грузия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира», а с 1996 года активно участвует в тренингах и учениях в рамках этой программы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)