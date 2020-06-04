Алыча в Грузии подешевела в несколько раз

Алыча в Грузии в сравнении с ценами в первых числах мая подешевела в несколько раз. Если в начале мая стоимость первой грузинской алычи на аграрных рынках составляла 8-9 лари ($2,5 – $2,8) за кг, то сейчас, вследствие роста предложения, она снизилась до 1-2,5 лари ($0,3 – $0,8) за кг, причем за 2-2,5 ($0,6 – $0,8) лари можно купить плоды отборного качества, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В сетях супермаркетов алыча стоит несколько дороже. Например, местную алычу среднего размера в «Карфуре» можно приобрести за 2,35 лари ($0,7), в «Никоре» - за 2,85 лари ($0,9) за кг.



Наиболее высокие цены на алычу продолжают оставаться в интернет-магазинах агропродукции. Например, в интернет-магазине agrimarket.ge 1 кг алычи можно заказать за 3,5 лари ($1,1) за 1 кг, в soplidan.ge – за 5 лари ($1,6). Для сравнения, в начале мая стоимость местной алычи в этих интернет-магазинах составляла, соответственно, 35,6 лари ($11,2) и 19,5 лари ($6,1).



Сезон алычи в Грузии обычно длится до первой половине июля.