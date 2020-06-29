Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в окончательном чтении

Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в Конституцию о проведении парламентских выборов 31 октября 2020 года по новой системе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За поправки проголосовали 117 депутатов при трех голосах против. Для их принятия было достаточно 113 голосов депутатов.

Согласно утвержденным изменениям, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах (до этого их было 73). Наибольшее количество округов – восемь – будет в Тбилиси. Остальные 22 будут распределены в десяти регионах.

В отличие от существующей системы, распределение мест в парламенте между партиями будет рассчитано по новой формуле, которая предлагает ориентироваться на результаты пропорциональных выборов.

По этой формуле, партия или блок, даже в случае победы во всех мажоритарных округах, по итогам выборов сможет получить лишь на одну четвертую больше мандатов, чем им полагается по итогам пропорциональных выборов.

Если после подсчета результатов мандатов у партии или блока окажется больше установленного лимита, то их распределят между другими партиями и блоками, преодолевшими избирательный барьер.

Согласно законопроекту, в парламентских выборах могут участвовать партии, представившие в ЦИК не менее пяти тысяч подписей избирателей, а также те партии, которые участвовали в последних парламентских выборах или выборах в органы местного самоуправления и получили не менее 15 тысяч голосов, а также партии, чей кандидат в президенты смог получить не менее 15 тысяч голосов.