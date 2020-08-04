Статистические данные подтверждают, что в результате коронакризиса безработица в Грузии, выросла на 12%, но и это – не окончательные цифры, а реальная обстановка в стране намного тяжелее, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.



По данным на 31 июля, с просьбой по поводу получения компенсации обратились 245 421 человек, из них помощь получили 160 161 человек.



Эти цифры не отражают реальную ситуацию, и положение намного более серьезное - среди прочих причин недостоверности статистики получателей государственной помощи – неправильные критерии их определения. В результате полученные данные не показывают сколько человек в Грузии реально потеряли работу.



По мнению экспертов, правительство должно было пойти методом исключения, и финансовую помощь должны были получить все, кто зарабатываем меньше 40 000 лари в год. Кроме того, автоматически можно было исключить из числа бенефициариев государственной программы также и государственных служащих, которые даже в период бездействия исправно получают зарплаты.



В 2019 году из 3, 7 млн. человек, проживающих в Грузии, трудоустроены были 1, 7 млн. человек.