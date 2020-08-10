Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Ливана

Тбилисская телевышка подсвечена в цвета национального флага Ливана в знак солидарности после мощного взрыва, унесшего жизни десятков человек в порту Бейрута. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«В эти трагические дни Грузия поддерживает ливанский народ!», — говорится в сообщении мэрии.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами и хранившейся на складе с 2014 года.

В результате взрыва погибли 158 человек, более 5 тысяч пострадали. По предварительным данным, взрыв нанес городу ущерб в размере от 3 до 5 миллиардов долларов.