Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев

C 15 сентября иностранцы, въезжающие в Грузию, должны иметь при себе результат ПЦР-теста на коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

По его словам, это мера необходима для того, чтобы управлять рисками и держать ситуацию под контролем.

"С 15 сентября все иностранцы, въезжающие в Грузию, в том числе те, кто не имели никаких обязательств и свободно въезжали в страну, будут обязаны иметь при себе 72-часовой ПЦР-тест", - сказал Георгий Гахария.

Грузия представляет безусловное право на въезд на свою территорию гражданам только пяти стран – это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Однако граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, в том числе и из этих стран, должны пройти карантин.

Также Грузия на этом этапе разрешает въезд в страну гражданам и резидентам еще 13 стран – Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Словакии, Исландии и Кипра. Граждане из этих стран после прибытия в Грузию должны пройти карантин за свой счет. Согласно распоряжению Межведомственного координационного совета, теперь срок карантина уменьшился с 12 до 8 дней.