Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов завтра посетит Грузию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 сентября посетит Грузию.

Об этом Trend сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

Было отмечено, что в ходе визита будут обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, включая углубление отношений и расширение связей, а также совместные проекты.