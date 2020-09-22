Вакцина от сезонного гриппа появится в Грузии в начале октября

В начале октября Грузия получит 135 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины от гриппа, заявил сегодня на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Он отметил, что Грузия закупила вакцину французского производства. Центр по контролю заболеваний работает над приобретением дополнительного количества вакцины.

Вакцина, которую закупает государство, рассчитана на представителей групп риска. Их каждый год определяет комитет иммунизации при Минздраве. Обычно это беременные, старики, дети и лица с хроническими заболеваниями.

«В этом году мы купили 135 тысяч доз вакцины, которые, по моей информации, должны быть завезены в первую неделю октября, во всяком случае, привезут первую партию, и начнется вакцинация… Кроме того, вакцину от гриппа завозит частный сектор, и привиться могут все желающие», сказал Гамкрелидзе.

Эпидемиолог отметил, что в Грузии популяризация прививок от гриппа началась не так давно – в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч доз вакцин, тогда это количество не было освоено. А уже в прошлом году было приобретено 100 тысяч доз, из которых неиспользованными осталась лишь небольшая часть.

Напомним, что специалисты заявляют о важности вакцинации против гриппа в период распространения респираторных заболеваний особенно на фоне пандемии коронавируса.