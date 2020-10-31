Европейские дипломаты посетят для наблюдения за парламентскими выборами более 1 000 участков в Грузии

БАКУ /Trend/ - Во время парламентских выборов в Грузии 31 октября более 70 групп, состоящих из европейских дипломатов, посетят для наблюдения за парламентскими выборами более 1 000 избирательных участков, сообщает Trend в субботу со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

Целью является поддержка демократических процессов в Грузии и способствование продолжающейся миссии по наблюдению ОБСЕ/БДИПЧ.

«Для нас и для отношений между ЕС и Грузией главное не то, кто победит на этих выборах, а то, как эта победа будет достигнута. В день выборов мы берем на себя беспрецедентную роль активного наблюдения за ходом выборов. Сегодня группа европейских дипломатов проведет масштабное скоординированное наблюдение со странами-членами ЕС и европейскими партнерами. Вместе мы сможем мобилизовать более 70 команд и посетить более 1 000 избирательных участков по всей стране», - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.

По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках. За границей открыты 55 избирательных участков. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыты 11 спецучастков, а с учетом пандемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, на самоизоляции и в стационаре, которые внесены в т.н спецсписки, открыты 127 ковид-участков.

В парламентских выборах 31 октября 2020 года примут участие 50 политических субъектов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. В 30 мажоритарных округах зарегистрировано 500 кандидатов в мажоритарии от 50 политических субъектов и гражданских инициативных групп.

(Автор: Тамилла Мамедова)