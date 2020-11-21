Низкая явка, спокойная обстановка – в ЦИК Грузии подвели итоги голосования во втором туре

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии составила 26,29% — к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 проголосовали 562 664 избирателя. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Самая высокая явка в мажоритарном округе №30, в который входят муниципалитеты Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Хуло (Аджария). К 20:00 там проголосовали 39,29% зарегистрированных избирателей. Наименее активными были избиратели в тбилисском районе Надзаладеви (мажоритарный округ №7) – 20,04%.

Явка избирателей во время первого тура парламентских выборов в Грузии составила 56,11% (1 970 540 избирателей).

По словам Иоселиани, второй тур парламентских выборов прошел в мирной и спокойной обстановке, а существенных нарушений зафиксировано не было.

«На протяжении дня в окружные избирательные комиссии поступило 12 жалоб, связанных с процессом голосования. Большинство из них, в основном, касаются процедурных погрешностей», — отметила Иоселиани.

Сегодня второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов.

Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Подсчет голосов уже начат.

Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Имена кандидатов оппозиции были указаны в бюллетенях формально.