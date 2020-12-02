Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО - американский генерал-лейтенант

Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил во время онлайн-дискуссии, организованной организацией «Джеокейс».

Бен Ходжес говорил о стратегической важности региона Южного Кавказа и подчеркнул три вопроса, что, по его мнению, Соединенные Штаты могут сделать для Грузии.

По его словам, необходимо начать такие военные учения, которые свяжут учения НАТО-Грузия, НАТО-Украина, НАТО-Болгария, НАТО-Румыния и НАТО-Венгрия.

«Это должно быть важное учение, которое будет масштаба российского «Кавказа 2020», и которое продемонстрирует то, что мы заботимся об этом регионе», - отметил Бен Ходжес.

Третий важный вопрос, по его мнению, - осуществление инвестиции в военную инфраструктуру Грузии.

«Один из главных вопросов - это инвестирование в военную инфраструктуру Грузии. Вы знаете, что в Румынии у нас есть авиабаза Михаила Когэлничану, я бы хотел видеть схожую в Грузии», - заявил Бен Ходжес.