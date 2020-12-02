В Грузии вакцинация учителей от гриппа будет бесплатной

К группам риска, которые могут сделать прививку от гриппа бесплатно, добавились школьные учителя. Об этом заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

Он призвал педагогов обращаться в поликлиники и делать прививку от сезонного гриппа.

«Мы добавили еще и учителей. Они могут обратиться в свои поликлиники и сделать прививку. Эта вакцина есть везде», — заявил Гамкрелидзе.

Как было объявлено сегодня, 2 декабря, на брифинге, в текущем году государство приобрело в 235 тысяч вакцин от гриппа, а число вакцин, приобретенных частным сектором, составило около 70 тысяч.

«На сегодняшний день использовано 160 тысяч доз. В том числе 10 тысяч доз мы передали Абхазии, также вакцинирована грузинская армия. Мы дважды вносили изменения в приказ, поэтому почти все, кто имеет желание, могут сделать прививку, мы сняли ограничение «выше 65 лет». Привиться могут все», — заявил главный эпидемиолог Грузии.

При этом он с сожалением отметил, что несмотря на большое количество имеющихся вакцин, уровень обращений невелик.