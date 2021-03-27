Батумский аэропорт сможет принимать вдвое больше пассажиров

Пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась — за год здесь смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на церемонии открытия нового терминала аэропорта, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Строительные работы в аэропорту начались в июне 2020 года и были завершены за полгода. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов. На работах было трудоустроено до 300 местных жителей.

Глава грузинского правительства поблагодарил компанию TAV Georgia за осуществление важного проекта и крупную инвестицию в период пандемии.

По его словам, сегодня уже началось выполнение прямых рейсов из Батуми в Израиль. Также батумский аэропорт ежедневно принимает рейсы из Турции.

«Аджария готова принимать туристов», подчеркнул Гарибашвили.

«Мы должны с гордостью отметить, что Батумский международный аэропорт имени выдающегося грузинского авиаконструктора Александра Картвели внесет важную лепту в развитие туризма в Грузии.

Благодаря обновлению аэропорта его пропускная способность удвоилась — за год он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров.

Этот масштабный проект также важен из-за того, что в условиях пандемии и экономического кризиса международные инвесторы, в частности, управляющая Батумским международным аэропортом компания TAV Georgia, дополнительно осуществила инвестицию в нашей стране, объем которой составляет 17 миллиона долларов», — сказал Гарибашвили.

Премьер считает, что период пандемии был максимально использован для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры аэропорта.