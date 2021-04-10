Работодателям в Грузии рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы

«Межведомственный координационный совет обращается к работодателям с рекомендацией о переводе сотрудников на дистанционный режим работы», - данное решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета, которое провел сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На сегодняшнем заседании Координационный совет принял решение объявить 4-11 мая выходными днями в масштабе всей Грузии.

На заседании также обсуждалась эпидемиологическая ситуация, которая ухудшается во всем мире, в том числе и в Грузии.

Было отмечено, что динамика роста числа случаев, наблюдаемых в стране, требует внимания и особо ответственного подхода как со стороны правительства, так и граждан. В очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдать установленные регуляции, что убережет страну от третьей волны вируса и, соответственно, от необходимости введения жестких ограничений.

Согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, на данном этапе в силе остается ограничение на передвижение с 21:00 - 05:00.