Грузия внедрила электронную систему для облегчения экспорта скоропортящийся продукции

Служба доходов Минфина Грузии внедрила новую систему электронного обмена информацией о скоропортящихся товарах, передает Trend со ссылкой на министерство.

Сообщается, что нововведение позволит сотрудникам МВД Грузии в режиме онлайн проверять информацию о наличии скоропортящихся грузов, таких как фрукты, овощи, мясо, на конкретном транспортном средстве.

Кроме того, представители заинтересованных компаний смогут получать важную информацию о таможенных процедурах через веб-сайт Службы доходов, что послужит облегчению экспорта грузинской продукции. У них также есть возможность по принципу «одного окна» воспользоваться всеми видами таможенных процедур в Кахети, не покидая регион получить сертификат происхождения без предоставления каких-либо дополнительных документов.

Заявку на получение сертификата происхождения и необходимую документацию с сайта Службы доходов можно подать в электронном виде. Во время загрузки, если плательщик указывает скоропортящиеся / приоритетные товары, груз будет помещен в приоритетную очередь, таможенник выдаст сертификат происхождения в кратчайшие сроки и плательщик будет информирован об этом.

«За последние два месяца таможенниками было оформлено 2064 декларации на экспорт фруктов, из них 713 – в городе Гурджаани. Кроме того, за тот же период таможенный департамент выдал 1136 сертификатов происхождения продукции (для экспорта грузинских фруктов), из которых 740 были выданы в Гурджаани», — сообщает Служба доходов.

В ведомстве напоминают, что выдача фитосанитарного сертификата в зонах таможенного контроля ведется круглосуточно, за исключением случаев, когда необходимо оформление с взятием проб на анализ или дополнительной обработкой.

Фитосанитарный сертификат выдается на основании фитосанитарных требований страны-импортера.

Что немаловажно, товары грузинского производства, которые экспортируются в ЕС, Турцию, страны СНГ, а также в Китай, страны ЕАСТ (Исландия, Королевство Лихтенштейн, Королевство Норвегия и Швейцария) и в США будут пользоваться определенными налоговыми льготами при наличии преференциального сертификата о происхождении товара.