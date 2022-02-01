В Грузии мелкие импортеры значительно завышают цены на лекарственные препараты

Грузия 1 февраля 2022 16:58 (UTC+04:00)
В Грузии мелкие импортеры значительно завышают цены на лекарственные препараты

БАКУ /Trend/ - Наценка на импортные лекарственные препараты в Грузии в некоторых случаях достигает 1 000 процентов. Об этом заявил председатель Национального агентства по конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"В Грузии насчитывается около 160 импортеров лекарственных препаратов. Если средняя наценка крупных групп находится в диапазоне 7-25 процентов, что вполне нормально, то наценка мелких импортеров часто превышает 200, 300, 500 и даже 1 000 процентов", - сказал Леквинадзе.

Председатель агентства предложил внедрить систему электронных рецептов, а также расширить перечень непатентованных лекарственных препаратов, аналогичных патентованным, чтобы они были доступны по гораздо более низкой цене.

По его словам, система электронных рецептов позволит регулирующему органу получать точную информацию о том, кем и какое лекарство было назначено.

"Регулирование этой системы даст гражданам Грузии возможность выбирать и реагировать на недобросовестные маркетинговые факты, которые значительно повышают их расходы", - сказал Леквинадзе.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии подписало соответствующее постановление, позволяющее Турции значительно расширить свое присутствие на грузинском фармацевтическом рынке.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, импорт фармацевтических препаратов из Турции начнется через несколько месяцев.

Первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния отметила, что "каждый грузинский гражданин почувствует относительно низкие цены и более высокое качество лекарственных препаратов, появляющихся на рынке".

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

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