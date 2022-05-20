Официальные резервные активы Грузии незначительно сократились за год

БАКУ /Trend/ - Официальные резервные активы Грузии в апреле 2022 года составили 3,8 миллиарда долларов, что на 7,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (4,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным регулятора, валютные резервы Грузии в апреле 2022 года сократились на 15,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (3,9 миллиарда долларов) - до 3,3 миллиарда долларов.

Резервы Нацбанка Грузии в специальных правах заимствования (SDR) выросли на 121 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (210,4 миллиона долларов) - до 465,1 миллиона долларов.

Напомним, что Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.