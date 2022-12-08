Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа

Жители Грузии могут бесплатно сделать прививку против вируса гриппа до 10 декабря. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".

Минздрав уже несколько раз переносил дату бесплатной вакцинации. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для определенной группы лиц.

Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев. Любой желающий может сделать прививку в около 400 медучреждениях страны.

Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.

Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии переполнены. Для превенции заболевания, медики еще раз напоминают о рекомендациях. Просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.

Тем временем, минздрав Грузии объявил о мобилизации, сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются к медучреждениям каждый день.