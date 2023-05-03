Вице-президент Нацбанка Грузии: Наступило время накапливать резервы

Политика Национального банка Грузии в отношении установления обменного курса национальной валюты – лари – направлена на накопление резервов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-президент Нацбанка Папуна Лежава.

Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 мая установлен в размере 2,4911 GEL/$1. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%.

"Правильная политика заключается в том, что, когда у нас есть такие временные факторы и временные притоки в экономику, а мы все равно воспринимаем этот фактор как временный, резервы надо накапливать, чтобы у нас их было достаточно, если произойдет отток средств", – сказал Лежава.

По его словам, в данный момент на лари, помимо влияния мигрантов и притока денег, в последнее время также влияет тенденция увеличения депозитов в национальной валюте.

"Похоже, что ожидания относительно укрепления лари переместили больше вкладчиков с иностранной валюты на лари, что также оказывает влияние на обменный курс", – сказал Лежава.

Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2023 года достигли исторического максимума и превысили пять миллиардов долларов.

За март резервы выросли на 283,6 миллиона долларов, а с начала года – на 102,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.