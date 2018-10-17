Трамп: Эр-Рияд купит оружие у Москвы или Пекина при отказе Вашингтона

17 октября 2018 12:00 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп уверен, что, если Вашингтон откажется продавать властям Саудовской Аравии крупную партию вооружений, Эр-Рияд закупит его у России или Китая. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business, передает в среду ТАСС.

Трамп напомнил, что Эр-Рияд ранее заказал у США "ракетные системы и корабли", а также иные средства. "Они покупают на 110 миллиардов долларов, это 500 тысяч американских рабочих мест, все это производят здесь", - добавил он.

Президент страны констатировал, что в США звучат призывы отказаться от продажи оружия в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. "Разве мы не нанесем ущерб своей стране? Потому что произойдет следующее. Они скажут: "Америка не хочет продавать нам ракеты, мы купим их у Китая или у России", - подчеркнул американский лидер.

"Они скажут: "Америка не продает нам корабли, Америка не продает оружие, которое нам нужно. Что мы сделаем, так это купим его у России, Китая. Есть и другие... Франция", - продолжил Трамп. Он также выступил с утверждением, что американские системы вооружений являются более качественными, чем у конкурентов. При этом, по его словам, если Вашингтон отменит сделку по продаже оружия, саудовские власти "купят его у России, они купят его у Китая".

Трамп ранее заявлял, что США намерены выяснить, что произошло с Хашкаджи. Вместе с тем американский лидер высказывался против введения санкций, предусматривающих разрыв военных контрактов с Саудовской Аравией.

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