Найдены утерянные артефакты Тутанхамона

7 марта 2019 19:10 (UTC+04:00)

В Египте в хранилище Луксорского музея обнаружили недостающие детали миниатюрной модели лодки фараона Тутанхамона, которые почти полвека считались утерянными. Об этом пишет Live Science, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об артефактах, найденных британским археологом и египтологом Говардом Картером, который в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона в Долине Царей близ Луксора.

Находки считались утраченными с 1973 году.

Так, в коробке, которую нашли в музее, оказалась деревянная мачта и другие элементы миниатюрной модели лодки. Эти предметы клали в гробницы, чтобы в загробном мире усопшие могли перемещаться по воде и заниматься рыбалкой.

"Это самое удивительное открытие за всю мою карьеру. Невероятно, что спустя столько лет все еще есть возможность раскрыть новые секреты, связанные с "золотым фараоном" Тутанхамоном", — сказал сотрудник музея, археолог Мохаммед Атва.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 гг до н.э.) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства. Он привлекает внимание ученых своей загадочной смертью в возрасте 20 лет, а также "проклятой" гробницей, погубившей, по сообщениям бульварной прессы середины XX века, сразу нескольких ученых, которые участвовали в ее вскрытии.

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