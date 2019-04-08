На севере Австралии обнаружили неизвестную ученым колонию акул-нянек

Австралийские экологи обнаружили у северного побережья континента изолированную колонию серых акул-нянек, о которой ранее не было известно. Теперь они надеются, что новая популяция поможет восстановить численность австралийских акул-нянек, обитающих у восточного и западного берегов материка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказывает телерадиокомпания ABC, новую колонию серых хищниц обнаружили совершенно случайно: их увидели строители подводной газовой платформы, которую возводят у берегов архипелага Тиви в северных территориальных водах Австралии. Спустя некоторое время экологи подтвердили: у северного побережья континента действительно обитает довольно большая колония акул-нянек, о которой прежде не было известно ученым. Теперь исследователи убеждены, что эта изолированная популяция может стать настоящим спасением для двух исчезающих колоний акул, обитающих у восточного и западного побережий континента.

"Сейчас у восточного побережья осталось всего около 400 животных, они на грани исчезновения, и акулы, найденные вблизи островов Тиви, могут помочь восстановить численность этой исчезающей популяции восточного побережья. Это очень важная и очень редкая находка", - рассказал Джейсон Фаулер из Общества охраны морской среды.

Адам Стоу, адъюнкт-профессор кафедры биологии Университета Маккуори, много лет изучает серую акулу-няньку. "За последние 20 лет их австралийская популяция сильно сократилась, и соотношение количества особей, способных к размножению, и общей численности внушает опасения в том, что мы не сможем сохранить генетическое разнообразие, необходимое для сохранения вида. Это делает открытие новой колонии столь значительным", - поясняет ученый.

По словам ученых, акулы-няньки, обитающие у западного побережья Австралии, находятся в лучшем положении, но их популяция все равно остается очень уязвимой. "Всего несколько новых акул ежегодно могут в корне изменить положение, это подтверждает компьютерное моделирование развития колонии, которое мы провели", - рассказывает доктор Стоу. Он убежден, что новая колония с севера вдохнет жизнь в исчезающие популяции восточного и западного побережий, главное - разумно и осторожно управлять их объединением.

Акулы-няньки - широко распространенные в мелких водах тропиков и субтропиков акулы. Крупнейшая представительница семейства - усатая акула-нянька - может достигать 4,3 метра в длину, а самая мелкая - короткохвостая достигает только 75 см. Неторопливые и спокойные акулы-няньки ведут ночной образ жизни, обитая у дна и охотясь на мелкую рыбу, моллюсков и ракообразных. На людей нападают только тогда, когда чувствуют прямую угрозу своей жизни.

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