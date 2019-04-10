Эксперт рассказал о перспективах нового саммита Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын скорее всего проведут новые встречи, считает президент Архива национальной безопасности Томас Блэнтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я думаю, что будут ещё саммиты, потому что Трамп очень уверен в себе и считает, что он лучший переговорщик в мире - не многие так считают, но сам он думает так, а это важно", - заявил Блэнтон РИА Новости на полях Российско-американской конференции по контролю над вооружениями, организованной Фондом Горчакова и Институтом США и Канады РАН.

"Будут ещё встречи, если единственным результатом этих встреч будет заморозка, они не будут кричать друг на друга - это позитивно для мира", - отметил эксперт.

При этом, по мнению Блэнтона, на обоих прошедших саммитах лидеры не слышали друг друга. Американскому президенту следует понять, что КНДР под стремлением к денуклеаризации подразумевает выход военных США с Корейского полуострова и из Японии, отказ от наращивания вооружений Сеулом и так далее.

При этом сам Пхеньян от собственного ядерного арсенала не откажется, и Трампу не стоит на это рассчитывать, считает специалист.

Что касается результативности переговоров между США и КНДР, то сам факт обсуждений, даже если обстановка останется замороженной в текущем состоянии, уже является положительным.

Трамп и Ким Чен Ын провели ранее две встречи: в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года в Ханое. Однако соглашение по главному вопросу – ядерному разоружению КНДР – так и не было подписано.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил уверенность, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут третью встречу, и надежду, что это скоро произойдет.

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