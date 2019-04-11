Экс-президент Эквадора назвал выдавшего Ассанжа Морено предателем

11 апреля 2019 14:41 (UTC+04:00)

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал действующего главу государства Ленина Морено, отказавшего основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище, самым большим предателем в истории страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки, Ленин Морено разрешил британской полиции войти в наше посольство в Лондоне, чтобы арестовать Ассанжа. То, что он сделал, это преступление, которое человечество никогда не забудет", - написал Корреа в Twitter.

Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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