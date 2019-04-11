Министр обороны Судана рассказал о подготовке к выборам в стране

Министр обороны Судана Ауф ибн Авад заявил, что выборы в стране будут проведены по окончании двухлетнего переходного периода. В ходе своей речи министр заявил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Подготовка условий для мирной передачи власти, создания политических партий и проведения свободных честных выборов в конце переходного периода и создание постоянной конституции страны", - зачитал министр в ходе телевизионного обращения на гостелеканале один из пунктов заявления.

Он также заявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны. Ожидалось, что суданские военные объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, об этом заявил РИА Новости источник в армии.

Позднее информированный источник в службе безопасности арабской республики сообщил РИА Новости, что президент Судана Омар аль-Башир и его ближайшее окружение арестованы, идет поиск других его близких сподвижников.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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