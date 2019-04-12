В Судане военные заявили о намерении судить экс-президента аль-Башира

12 апреля 2019 14:29 (UTC+04:00)

Военный совет Судана не будет передавать отстраненного президента Омара аль-Башира другим странам, его будут судить в Судане, заявил глава политического комитета совета Умар Зейн аль-Абидин.
"Мы не передадим аль-Башира за границу, но мы будем судить его в Судане", - заявил аль-Абидин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Глава комитета также отрицает, что был совершен военный переворот.
"Мы не осуществляли военный переворот, мы пришли в ответ на желание народа", - сказал он.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.

Он объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

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