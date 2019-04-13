Ким Чен ЫН пообещал наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику

13 апреля 2019 09:31 (UTC+04:00)

Северная Корея будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, несмотря на задачу "денуклеаризации", обсуждаемой с США и Южной Кореей.
Накануне северокорейский лидер выступил на сессии Верховного народного собрания КНДР с речью, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В области электроэнергетики нужно разрабатывать и создавать больше мощностей перспективных энергоресурсов, включая гидроэнергетику, энергию приливов и атомную энергию", - сказал Ким Чен Ын.
Тем самым он подтвердил, что полностью от ядерных разработок его страна отказываться не собирается.

По его словам, следует "постоянно учитывать, что мир можно обеспечить только нашей могучей военной мощью, твердо придерживаться принципа самозащиты и впредь надежно укреплять оборону страны".
"Оборонная мощь - сильная гарантия защиты суверенитета нашей республики. Сегодня мирные веяния, которые начали тянуться на Корейский полуостров, - вещь не прочная, и агрессивные замыслы вражеских сил против нашей республики не исчезли", - отметил лидер КНДР.

Он призвал правительство страны "прежде всего обеспечить в достаточной мере все необходимые условия для укрепления народной армии и превращении всей страны в крепость, максимально реализовать принцип опоры на собственные силы, модернизировать оборонную промышленность и непрерывно повышать оборонную мощь государства".

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