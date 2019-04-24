Во Франции представили законопроект по восстановлению Нотр-Дама

Законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, был представлен в среду в ходе заседания кабинета министров Франции, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства страны Сибет Ндияй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Первый вопрос, который обсуждался сегодня на заседании кабинета министров - это презентация законопроекта, связанного с восстановлением Нотр-Дама", - сказала она.

В частности, отметила Ндияй, законопроект подразумевает введение налоговых поблажек для людей, которые пожертвуют деньги на восстановление собора. Также он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться такой сбор.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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