Американские ученые научились создавать искусственный перламутр с помощью бактерий

Группа американских ученых разработала новый способ производства искусственного перламутра с помощью бактерий, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Перламутр представляет собой внутренний слой раковин некоторых моллюсков, состоящий из тонких слоев углекислого кальция и отличающийся переливчатым цветом. В настоящее время, как отмечают эксперты, уже существует ряд способов производства данного материала, однако все они слишком затратные и трудоемкие. В связи с этим специалисты из Университета Рочестера (штат Нью-Йорк, США) начали работать над созданием инновационного метода изготовления искусственного перламутра.

Для этого они взяли бактерии Sporosarcina pasteurii, известные своей способностью понижать кислотность почв, смешали их с мочевиной и источником кальция. Полученную смесь ученые поместили на предметное стекло. Химическая реакция между мочевиной и бактериями, как указывают специалисты, привела к кристаллизации тонкого слоя карбоната кальция. На следующем этапе эксперимента предметное стекло поместили в специальный раствор с бактериями Bacillus licheniformis, которые способны образовывать споры, и оставили на некоторое время.

Вскоре бактерии сформировали тонкий слой липкого полимера поверх существующего слоя карбоната кальция. Таким образом, ученые создали искусственный перламутр, который по своим характеристикам ничуть не уступает естественному минералу. В частности, он обладает высокой прочностью, достаточно жесткий и на удивление хорошо сгибается. Кроме того, исследовав структуру полученного перламутра с помощью электронного микроскопа, ученые обнаружили, что она такая же слоистая, как и ее природный аналог.

"Многие люди, создавая искусственный перламутр, используют полимерные слои, которые растворяются только в неводных растворах и органических растворителях. В результате подобного процесса возникает огромное количество отходов, требующих удаления", - подчеркивает профессор из Университета Рочестера Анна Мейер. Одна из основных характеристик перламутра, изобретенного американскими учеными, по ее словам, заключается в том, что он совместим со многими другими материалами. Это, в свою очередь, делает возможным его применение в самых различных областях: от медицинской промышленности, включая изготовление имплантов, до использования в инженерном деле и строительных целях.

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