Неизвестный положил два ножа на школьную парту японского принца Хисахито

Неизвестный в спецодежде положил два ножа на школьную парту принца Хисахито - будущего наследника престола и единственного внука императора Акихито, что символизирует скрытую угрозу, сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В Японии два ножа воспринимаются как скрытая угроза или выражение ненависти.По данным полиции, накануне в школу проник неизвестный, который был в каске и синей спецодежде, по-видимому, чтобы выдать себя за рабочего. Полиция ведет расследование.

Интерес к императорской семье в Японии сейчас подогрет предстоящей на следующей неделе передачей Хризантемового трона от императора Акихито его сыну наследному принцу Нарухито, который приходится дядей принцу Хисахито.

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