"Сельта" обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании

5 мая 2019 00:55 (UTC+04:00)

"Сельта" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Виго в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Макси Гомес (67-я минута) и Яго Аспас, реализовавший пенальти (88).

"Сельта" набрала 40 очков, идет на 14-м месте и оторвалась на пять баллов от зоны вылета в таблице испанской примеры за два тура до конца сезона. "Барселона" уже обеспечила себе победу в чемпионате страны и имеет в активе 83 очка.

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