США хотят объявить Иран угрозой безопасности, сообщил источник в Брюсселе

8 мая 2019 12:12 (UTC+04:00)

США подталкивают Тегеран к нарушению международных обязательств по ядерной программе, чтобы затем объявить Иран угрозой для международной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.

"CША подталкивают Тегеран к тому, чтобы он допустил ошибку и нарушил свои обязательства по ядерной программе. В этом случае США получат основание заявить мировому сообществу, что Иран представляет угрозу международной безопасности", - сказал собеседник агентства.

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