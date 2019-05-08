Государственный музей Нидерландов готов купить картину Рембрандта за €165 млн

Государственный музей Нидерландов готов заплатить €165 млн, чтобы приобрести картину Рембрандта ван Рейна (1606-1669) у французской ветви семьи Ротшильдов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным издания, французское правительство дало музеям страны три месяца на приобретение полотна "Знаменосец", которое было выставлено на продажу нынешними владельцами в июле 2018 года. Если во Франции его купить так никто и не захочет, то Государственный музей Нидерландов готов заплатить требуемую сумму за произведение искусства, датированное 1636 годом, заявил Рейкнер.

По его словам, крайне постыдным и печальным является тот факт, что французские власти за девять месяцев не приняли никаких мер для сохранения произведения искусства в стране и, похоже, не собираются вмешиваться в ситуацию.

В 2014 году семья Ротшильдов договорилась о продаже Государственному музею Нидерландов свадебных портретов Мартена Солманса и Опьен Коппит, написанных Рембрандтом в 1634 году. Однако недовольство, поднявшееся во Франции, и проблемы с лицензией на вывоз произведений искусства привели к тому, что в конечном счете французские и голландские власти совместно приобрели картины за €160 млн. Теперь они поочередно выставляются в Амстердаме и Париже.

Как отмечает NRC, голландский музей отказывается комментировать ситуацию с возможной покупкой картины. Произведение искусства также не значится в списке планируемых приобретений, однако в издании это связывают с отсутствием разрешения на вывоз со стороны французских властей.

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