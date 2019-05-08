В КНДР назвали недавние ракетные стрельбы "рутинными учениями"

8 мая 2019 17:47 (UTC+04:00)

Северокорейские власти назвали проведенные на днях ракетные залпы в этой стране "рутинными военными учениями по обороне", осудив нервную реакцию на них со стороны западных стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Недавние учения, проведенные нашей армией, не более чем часть регулярных военных тренировок, не направленных на кого-либо и не ведущих к нагнетанию ситуации в регионе", - приводит агентство слова представителя МИД КНДР.

Учения проводились 4 мая в Японском море, как отмечают в Пхеньяне, для "проверки оперативной боеготовности" пусковых установок крупнокалиберных дальнобойных ракет и тактических управляемых вооружений, точности попадания и боевых характеристик вооружений подразделений войск при обороне на передовых рубежах и на восточном побережье страны.

Как сообщил ЦТАК представитель МИД КНДР, имя которого не называется, учения позволили убедиться в том, что участвовавшие в них подразделения "полностью готовы в любой момент к боевым действиям".

Дипломат заявил, что только в марте и апреле были проведены совместные американо-южнокорейские военные учения "Тонмэн ("Альянс") 19-1" и отдельные учения Южной Кореи, направленные против КНДР.
"По каким-то непонятным причинам, однако, сохраняется полное молчание по поводу этих провокационных военных маневров и военных учений", - отметил представитель МИД КНДР. В то же время, по его словам, ракетные стрельбы Северной Кореи называют "провокационными".
"Мы будем следить за словами и действиями этих сил в будущем", - предупредил представитель северокорейского МИД.

По сообщениям из Сеула, в среду туда из Токио прибыл спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, предположительно, обсудить ракетные пуски КНДР. Как передало агентство Рёнхап, Биган отказался отвечать на вопросы журналистов. Американский чиновник пробудет в Южной Корее четыре дня и встретится со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Также планируется участие Бигана в совместном заседании американо-южнокорейской рабочей группы по координации политики в отношении КНДР.

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