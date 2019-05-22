На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

22 мая 2019 07:10 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 09:37 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Их эпицентр находился у береговой линии уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 25,7 км.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Наньтоу, Хуалянь, Илань, а также в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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