В Чили умерли шесть туристов из Бразилии

23 мая 2019 13:04 (UTC+04:00)

Шесть туристов из Бразилии, включая двух детей, скончались в чилийской столице Сантьяго из-за отравления газом в арендованной квартире, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Погибли шесть граждан Бразилии, которые, согласно имеющейся у нас информации, находились в отпуске в Чили", - заявил бразильский консул в Сантьяго Эсекьель Чаморро.

По данным полиции, туристы приехали в Чили неделю назад и арендовали квартиру через онлайн-сервис краткосрочной аренде жилья.

Родственник одного из погибших связался с консулом после получения сообщения от одного из отдыхавших, что с ними происходит что-то странное. Чаморро прибыл по указанному адресу. Когда удалось открыть дверь, стал ощущаться сильный запах газа.

Жители здания были эвакуированы, пожарные службы пытаются установить источник утечки. Выясняются личности погибших и их родственные связи.
Как сообщает чилийская радиостанция BioBio со ссылкой на пожарных, бразильцы, предположительно, отравились монооксидом углерода (угарным газом).

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