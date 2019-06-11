На Тайване три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом

11 июня 2019 08:55 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще 13 пострадали в результате аварии экскурсионного автобуса на Тайване. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает информационное агентство ChinaNews.

ДТП произошло вечером 10 июня на скоростной трассе из Тайбэя в Гаосюн. Сообщается, что на участке трассы в районе уезда Чжанхуа автобус неожиданно пошел под откос, протаранил дорожное ограждение и опрокинулся. В момент происшествия в автобусе находились 16 человек, включая водителя, в результате три человека погибли, еще 13 пострадали.

По словам 33-летнего водителя автобуса, он увидел падающий предмет и пытался увернуться от него, однако пассажиры утверждают, что причиной происшествия могло стать психологическое состояние водителя.

Полиция выясняет причины ДТП.

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