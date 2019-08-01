В Алеппо ребенок погиб в результате обстрела террористами жилого квартала

1 августа 2019 02:40 (UTC+04:00)

Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского города Алеппо, погиб ребенок, двое мирных граждан получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, под минометным обстрелом террористов оказался квартал Зебдия.

Боевики, засевшие на окраинах Алеппо, регулярно ведут хаотичный огонь по жилым кварталам города, в результате чего гибнут мирные жители. Сирийская армия в свою очередь в ответ уничтожает огневые позиции террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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