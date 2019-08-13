Главу омского УМВД уволили после драки в московском метро

Начальник УМВД по Омску по результатам служебной проверки уволен из органов внутренних дел за поведение, порочащее честь мундира, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы областного главка МВД, передаает Trend.

Ранее сообщалось, что глава Омской области Леонид Коломиец назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова.

Информация о драке с участием полковника Меркушова, слушателя Академии управления МВД России, появилась в паблике "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте".

К посту прикреплена фотография протокола, якобы составленного по факту потасовки. Из него следует, что поздно вечером 10 июля Меркушов на станции "Каширская" подрался с машинистом электродепо "Замоскворецкая" Сергеем Гоевым, у которого был выходной день.

У пострадавшего, судя по документу, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Если верить написанному, машинист был нетрезв, а офицер от медицинского освидетельствования отказался. У него медики нашли "ушиб мягких тканей лица".

"Да, по результатом служебной проверки начальник МВД по городу Омску уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", — сказал представитель областного главка МВД.

Он пояснил, что не владеет информацией о дате увольнения и о том, кто возглавит полицию города.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.