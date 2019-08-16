В Петербурге три человека пострадали при стрельбе на рынке

16 августа 2019 21:13 (UTC+04:00)

Три человека пострадали при стрельбе на оптовом рынке в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по городу и области, передает Trend.

"Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет... В результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.

Личности всех участников конфликта устанавливаются.

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