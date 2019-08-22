В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы

22 августа 2019 07:27 (UTC+04:00)

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как остается вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Trend.

"Эпидемия ликвидирована, но нельзя прекращать работу, вероятность новой вспышки, к сожалению, есть всегда", - рассказала Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора обеспечивают в Западной Африке готовность к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе и лихорадки Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

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